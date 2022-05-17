الثلاثاء 17 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عفاف مصطفى مهنئة الزعيم: عيد ميلاد سعيد أستاذى حبيبى عادل إمام

عفاف مصطفى مع الزعيم
عفاف مصطفى مع الزعيم
ads

هنأت الفنانة عفاف مصطفى الزعيم عادل إمام ببلوغه سن الـ82 عامًا استحوذ خلالها على مكانة كبيرة في قلوب الجماهير المصرية والعربية منذ طلته الأولى مع الراحل القدير فؤاد المهندس بشخصية دسوقي، وكيل المحامي في مسرحية «أنا وهو وهي».

وشاركت عفاف جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة جمعتها مع الفنان عادل إمام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد أستاذي حبيبي عادل إمام.. يارب وافر الصحة والسعادة يا أجمل حاجة في المجال الفني  كله".
◘ محطات من حياة عادل إمام

يحتفل الزعيم عادل إمام، الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ82، إذ ولد لأسرة فقيرة في 17 مايو لعام 1940 بأحد أحياء القاهرة، لكن تعود أصول عائلته إلى قرية شها التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

يعد الزعيم أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي واشتهر بأدواره الكوميدية التي مزجت بالأفلام السياسية والرومانسية، والقضايا الاجتماعية.

ونال إمام درجة البكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة، وبدأ الزعيم حياته الفنية على مسرح الجامعة، ومنها انطلق إلى عمل السينما. 

مع دخوله عالم السينما، لعب الزعيم دور البطولة في العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث كانت أفلامه في الثمانينيات والتسعينيات الأعلى أرباحاً في السينما حينها، مما جعله متفوقاً على باقي الممثلين. 

كانت مساهماته في صناعة السينما والمسرح من خلال معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي؛ الأمر الذي أكسبه شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم وجعله واحداً من أكثر الشخصيات العامة العربية تأثيراً في الثمانينيات والتسعينيات.

تحظى بعض أعماله السينمائية والتليفزيونية بالجرأة وتثير ضجة وجدلاً لنقاشه لقضايا اجتماعية وسياسية ودينية مهمة مثل الأزمات العربية مع إسرائيل والدنمارك.

عفاف مصطفى الفنانة عفاف مصطفى الزعيم عادل إمام عادل امام عيد ميلاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

الأكثر قراءة

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

خلال ساعات.. بدء تلقي إضافة التليفون المحمول لصاحب البطاقة التموينية على موقع دعم مصر

لتجنب إيقاف بطاقة التموين 2022.. حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مؤتمر العلوم البرتغالى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

أحمد سعد زايد

شيرين أبوعاقلة.. هل يرحمها الله؟

ماجد حبته

شركات الفرد الواحد

كريم فرغلى

الجمهور فى شبكة العنكبوت

صور

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

المئات يشيعون جثمان الكاتب الصحفي صلاح منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام عشرات المستوطنين الحرم القدسى من باب المغاربة

فلسطين تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لمستوطنة فى الضفة

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لوقف عمليات الترحيل القسري للفلسطينيين