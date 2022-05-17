عفاف مصطفى مهنئة الزعيم: عيد ميلاد سعيد أستاذى حبيبى عادل إمام

هنأت الفنانة عفاف مصطفى الزعيم عادل إمام ببلوغه سن الـ82 عامًا استحوذ خلالها على مكانة كبيرة في قلوب الجماهير المصرية والعربية منذ طلته الأولى مع الراحل القدير فؤاد المهندس بشخصية دسوقي، وكيل المحامي في مسرحية «أنا وهو وهي».

وشاركت عفاف جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة جمعتها مع الفنان عادل إمام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد أستاذي حبيبي عادل إمام.. يارب وافر الصحة والسعادة يا أجمل حاجة في المجال الفني كله".

◘ محطات من حياة عادل إمام

يحتفل الزعيم عادل إمام، الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ82، إذ ولد لأسرة فقيرة في 17 مايو لعام 1940 بأحد أحياء القاهرة، لكن تعود أصول عائلته إلى قرية شها التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

يعد الزعيم أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي واشتهر بأدواره الكوميدية التي مزجت بالأفلام السياسية والرومانسية، والقضايا الاجتماعية.

ونال إمام درجة البكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة، وبدأ الزعيم حياته الفنية على مسرح الجامعة، ومنها انطلق إلى عمل السينما.

مع دخوله عالم السينما، لعب الزعيم دور البطولة في العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث كانت أفلامه في الثمانينيات والتسعينيات الأعلى أرباحاً في السينما حينها، مما جعله متفوقاً على باقي الممثلين.

كانت مساهماته في صناعة السينما والمسرح من خلال معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي؛ الأمر الذي أكسبه شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم وجعله واحداً من أكثر الشخصيات العامة العربية تأثيراً في الثمانينيات والتسعينيات.

تحظى بعض أعماله السينمائية والتليفزيونية بالجرأة وتثير ضجة وجدلاً لنقاشه لقضايا اجتماعية وسياسية ودينية مهمة مثل الأزمات العربية مع إسرائيل والدنمارك.