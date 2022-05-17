الثلاثاء 17 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كلية الطب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. مؤسسة طبية متكاملة

جامعة مصر
جامعة مصر
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  • إنجازات على كافة المستويات والأصعدة.. وإنشاء مقر بالكلية لمركز التدريب والإبداع الطلابي
  • 180 ساعة معتمدة واضافة مواد تخصصية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا
  • د. أشرف حيدر: برامج أكاديمية حديثة لتواكب الكلية كل ما هو جديد في مجال طب وجراحة الفم والأسنان
  • الدكتورة هالة المنوفي عميد الكلية: تخريج أطباء متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل

تحظى كلية الطب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمكانة مرموقة، حيث تأسست عام 1996 وبدأت الدراسة بها خريف ذات العام، إذ تعد من الكليات الرائدة وحققت طفرات كبيرة، وذلك بدعم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذى يولى التعليم اهتماما خاصا، حيث تمت معادلة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان التي تمنحها الكلية بمثيلاتها من الجامعات الحكومية وتخرجت أول دفعة من الكلية في الفصل الدراسي ربيع 2002 من العام الجامعي 2001-2002، حيث يمنح مجلس كلية طب وجراحة الفم والأسنان، درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان BDS، ودرجة الماجستير في التخصصات التالية طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة- جراحة الفم- التركيبات المتحركة- التركيبات الثابتة وغيرها.

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كما بدأ برنامج تدريب الأطباء لتأهيلهم للحصول على شهادة الزمالة البريطانية مع كلية الجراحين الملكية من إدنبرة في التخصصات الآتية، عضوية الاستعاضة وعلاج الجذور وعلاج اللثة (MRD)، وعضوية تقويم الأسنان (M. ORTHO) وعضوية جراحة الفم والوجه والفكين (MOMS)، كما تمتلك الكلية عددا من الأقسام المتميزة ومنها قسم باثولوجيا الفم وجراحة الفم، ويحتوي هذا القسم على شعبتين هما: شعبة باثولوجيا الفم. شعبة جراحة الفم، وقسم بيولوجيا الفم وطب أسنان الأطفال والتقويم.

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يحتوي هذا القسم على ثلاث شعب هم: شعبة بيولوجيا الفم. شعبة طب الأسنان الأطفال. شعبة التقويم، وقسم الاستعاضات يحتوي هذا القسم على ثلاث شعب هم: شعبة الاستعاضات المتحركة. شعبة الاستعاضات الثابتة. شعبة خواص المواد، وقسم جراحة الأسنان التحفظية، يحتوي هذا القسم على ثلاث شعب هم، شعبة طب الفم، وعلاج اللثة، والتشخيص، والأشعة، وشعبة علاج لجذور، شعبة العلاج التحفظي.

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وأكد د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حققت العديد من الإنجازات على كافة المستويات والأصعدة في مختلف القطاعات ومنها الحرص علي توثيق سبل الدعم والتعاون الدولي عن طريق انشاء مقر بالكلية لمركز التدريب والإبداع الطلابي، موضحا أن هناك برامج أكاديمية حديثة؛ لتواكب الكلية كل ما هو جديد في مجال طب وجراحة الفم والأسنان.

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وأشار د. أشرف حيدر إلى أنه فيما يخص قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فقد تم استحداث لجنة لتطوير المناهج والمقررات الدراسية برئاسة عميد الكلية الدكتورة هالة المنوفي، وذلك تماشيا مع اتجاه الدولة؛ لتطوير وتحديث المناهج الدراسية وتبني برامج جديدة تتواكب مع مهارات واحتياجات سوق العمل، وتهدف اللجنة الى مراجعة المناهج التي تدرس حاليا وتعديلها بما يتوافق مع المعايير العالمية، لافتا إلى أن الكلية قامت بإعداد لائحة دراسية جديدة للطلبة، وتم إرسالها إلي لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات للحصول على موافقته للبدء في تدريسها، وتتضمن اللائحة دراسة عدد 180 ساعة معتمدة وإضافة مواد تخصصية في مستحدثات طب الأسنان، وذلك في إطار حرص الكلية على إعداد خريج متميز وقادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، كما أنه تمت مناقشة وإعداد لائحة لتدريس مقررات كلية طب وجراحة الفم والأسنان باللغة الفرنسية، وذلك في إطار خدمة الطلبة من مختلف الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.

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قالت الدكتورة هالة المنوفي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تتطلع لأن تكون منظومة تعليمة مُعتمدة لھا أنشطة بحثية وعلاجية ومجتمعة متميزة مواكبة للتطورات العلمية الحديثة ولھا دور فعال محليا واقلیمیًا ودولیًا، وتعمل على توفير الكفاءات العلمية من أساتذة طب الأسنان في التخصصات المختلفة؛ لتقديم خدمات تعليمية وطلابية متكاملة مناسبة لمعايير هيئة ضمان الجودة والاعتماد لتخريج أطباء متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

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وأشارت المنوفى إلى أن الأهداف الاستراتيجية للكلية هي تطوير البرنامج التعليمي بالكلية والمقررات الدراسية وفقا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الجودة، ورفع كفاءة عملية التدريس والتعلم بالكلية وتوفير مصادر جديدة، وجذب الطلاب الوافدين من كافة دول العالم، وتطوير التعليم والكتاب الإلكتروني للكلية، والتواصل مع الخريجين وتوفير مجالات لتطوير المهارات لديهم وعمل قنوات تواصل بينهم وبين أصحاب سوق العمل، وتنمية مهارات الطلاب وتحديث سنة التدريب الإجبارية (الامتياز) طبقا لمتطلبات مؤسسات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية، وتطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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