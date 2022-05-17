الثلاثاء 17 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يختلف اسم عيد الأضحى 2022 فى مصر عن باقى الدول؟

عيد الاضحى
عيد الاضحى
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أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 في مصر والدول العربية حيث تحتفل كل دولة بالعيد الكبير على مدار 4 أيام متواصلة يذبحون خلال الأضاحي ويتم توزيع ثلثها على الفقراء والثلث الآخر يهديه والثلث الأخير يأكله.

اسم عيد الأضحى 2022 في مختلف الدول

يطلق على عيد الأضحى 2022 أسماء مختلفة منها: يوم النحر، والعيد الكبير، وعيد الحجاج، وغيرها، وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله، والفرح والعطاء، والعطف على الفقراء. وتزدان المدن والقرى الإسلامية بثوب جديد، كما أن الأطفال يلبسون أثوابا جديدة، وتكثر الحلوى والفواكه في بيوت المسلمين.

يسمى عيد الأضحى 2022 بهذا الاسم في كل من مصر وفلسطين والأردن ولبنان والمغرب وتونس والعراق وليبيا والجزائر والسودان وسوريا. 

ويسمى عيد الحجاج في البحرين، وعيد القربان في إيران، وفي تركيا يسمى قربان بيرمو، حيث يذهب المسلمون في تركيا إلى سوق قربان بازاري لشراء أضحية عيد الأضحى حسب الحالة المادية والاجتماعية لكل شخص، فمنهم من يشتري خروفا ومنهم من يشتري بقرة ومنهم من يشتري جملا.

كيفية توزيع أضحية عيد الأضحى 2022

تطرقت المذاهب الفقهية لكيفية توزيع وتقسيم أضحية عيد الأضحى 2022 شرعاً، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو رأي الحنفيّة والحنابلة باستحباب تقسيم الأُضحية إلى ثلاثة أجزاء، ثلث للفقراء، وثلث للمضحي، وثلث للإهداء، وقال الحنفيّة إنّ الأفضل للمُضحي إن كان مُوسِراً أن يتصدق بالثلثين، ويأكل الثّلث.

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القول الثاني: قال الشافعيّة بأفضلية توزيع الأُضحية على الفقراء والمحتاجين، وأن يأكل منها المُضحّي القليل. 

القول الثالث: قال المالكيّة بعدم وجود قسمةٍ مُعينة في توزيع الأُضحية، فللمُضحّي الحرية الكاملة في تقسيمها، وتوزيعها كما يشاء، فيأكل منها ما يشاء، ويتصدق بما يشاء، ويُهدي ما يشاء، ويوزّع الأضحية على الأقارب، وقد استدلّوا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى الرسول صلّى الله عليه وسلّم، (ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ).

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