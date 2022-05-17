دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

شهدت الأيام الماضية تكدس المواطنين على المكاتب التموينية لتقديم خدمة إدخال رقم الهاتف في بطاقة التموين 2022، نظرًا لعدم بدء تطبيق تقديم هذه الخدمة من خلال موقع دعم مصر الرسمي أو بوابة مصر الرقمية.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 17 مايو قرارا بإتاحة خدمة إدخال رقم الهاتف في بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر الرسمي نهاية اليوم، لتخفيف التكدس والزحام على المكاتب التموينية، بعد مد فترة التسجيل حتى 30 يونيو المقبل.

خطوات ادخال رقم الهاتف في بطاقة التموين 2022 عبر دعم مصر الرسمي

ويتم ادخال رقم الهاتف في بطاقة التموين 2022 من خلال تنشيط بطاقة التموين ثم إدخال رقم تليفون رب الأسرة .

في البداية يقوم رب الأسرة أو أحد افراد الأسرة بالدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي من هنا tamwin.com.eg

اختيار خدمات تموينية للمواطنين، ثم تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

يطلب الموقع الرسمي للتموين رقم البطاقة المكون من 14 رقمًا مدونًا على البطاقة .

ثم يقوم المواطن بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

وبذلك يتم استلام رسالة على رقم الموبايل الذي تم تسجيله على بطاقة التموين 2022.

تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين عبر أرقام واتساب

كما أعلنت جميع مديريات التموين والتجارة عن توفير أرقام واتس أب بجميع مراكز الخدمات التموينية تسهيلاً على المواطنين فى ادخال رقم الموبايل في بطاقة التموين 2022 مصحوبا ببطاقة الرقم القومى إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب التموين.

وأكدت وزارة التموين أن خدمة إدخال رقم الهاتف في بطاقة التموين 2022 مجانية تماما ولا يتم طلب تقديم أي مستندات ملكية خط التليفون ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة أو حتى من ضمن أفراد البطاقة لا يتم إجبار المواطن على شراء خط تليفون جديد أو تحديد شركة بعينها.

لا توجد أي مسئولية على مسجل طلب ادخال رقم الموبايل في بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر الرسمي، حيث يقوم النظام بشكل تلقائي بمعرفة إن كانت البيانات صحيحة أم لا، ويتم رفع الرسالة الواردة على بون الخبز خلال 48 ساعة من تسجيل الطلب المقبول.

ويمكن لأصحاب البطاقات الدخول عبر البوابة الرقمية للتموين من هنا https://digital.gov.eg/