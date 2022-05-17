التحقيق مع المتهم بدهس مُسِن وطفلين فى المحلة الكُبرى

تباشر النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بدهس مسن وطفلين في مركز المحلة الكبرى، وسماع أقوال الشهود.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بما يُفيد بدهس سيارة ملًّاكي مسرعة، لـ3 أشخاص بقرية الهياتم.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين اصطدام شخص يقود سيارة ملاكي مسرعة، بشخص مسن لقىَ مصرعه في الحال، ودهس طفلين تصادف تواجدهم في مكان الحادث، فأصيب أحدهما بارتجاج فى المخ والثاني بكسر بالقدم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.