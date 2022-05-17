الثلاثاء 17 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بدهس مُسِن وطفلين فى المحلة الكُبرى

ضبط متهم
ضبط متهم
ads

تباشر النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بدهس مسن وطفلين في مركز المحلة الكبرى، وسماع أقوال الشهود.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بما يُفيد بدهس سيارة ملًّاكي مسرعة، لـ3 أشخاص بقرية الهياتم.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين اصطدام شخص يقود سيارة ملاكي مسرعة، بشخص مسن لقىَ مصرعه في الحال، ودهس طفلين تصادف تواجدهم في مكان الحادث، فأصيب أحدهما بارتجاج فى المخ والثاني بكسر بالقدم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«المستريحين».. تاريخ من «تخريب الإخوان» وتقصير البنوك

الأكثر قراءة

طالب «الإعدادية» يطعن زميله فى مشاجرة عقب خروجهما من الامتحان بالقليوبية

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

لتجنب إيقاف بطاقة التموين 2022.. حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر

خلال ساعات.. بدء تلقي إضافة التليفون المحمول لصاحب البطاقة التموينية على موقع دعم مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثانى

نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

أحمد سعد زايد

شيرين أبوعاقلة.. هل يرحمها الله؟

ماجد حبته

شركات الفرد الواحد

كريم فرغلى

الجمهور فى شبكة العنكبوت

محمد رفعت

الحوار الوطنى و«الإخوان» وإذا لم تستحِ!

صور

ابو الهول لسة فاتح عينيه

المئات يشيعون جثمان الكاتب الصحفي صلاح منتصر

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام عشرات المستوطنين الحرم القدسى من باب المغاربة

فلسطين تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لمستوطنة فى الضفة

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لوقف عمليات الترحيل القسري للفلسطينيين