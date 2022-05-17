مصرع وإصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة بالغربية

لقي مسن مصرعه وأصيب طفلين، اليوم الثلاثاء، دهستهم سيارة ملاكي مسرعة فرت هاربة، وقام الأهالي بمطاردة قائدها، بمركز المحلة في الغربية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بدهس سيارة ملاكي مسرعة 3 أشخاص بقرية الهياتم.



انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين اصطدام شخص يقود سيارة ملاكي مسرعة بشخص مسن ولقي مصرعه في الحال ودهسه طفلين تصادف تواجدهم في مكان الحادث، وأصيب أحدهما بارتجاج بالمخ والثاني بكسر بالقدم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.