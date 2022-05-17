الثلاثاء 17 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بـ«كسرالزجاج».. تفاصيل سقوط عصابة سرقة السيارات في التجمع

سرقة السيارات
سرقة السيارات
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط شخصين سرقا مبلغ مالي من داخل سيارة أحد المواطنين بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" في منطقة التجمع.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بسحب مبالغ مالية من عدة بنوك، وقيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته للسيارة اكتشف كسر زجاجها وسرقة المبالغ المالية المشار إليها- 7 شيكات بنكية من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك والد أحدهما" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، وتم بارشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من متحصلات الواقعة بمسكنهما.

كما أقرا بقيامهما بتمزيق الشيكات المستولى عليها والتخلص منها بإلقائها بالطريق العام، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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