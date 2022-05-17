الاستعلام عن صحة 5 مصابين فى تصادم «ميكروباص» بالشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن صحة 5 مصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع آخرى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، خلال تعرضهم لوقوع حادث تصادم وقع صباح اليوم الثلاثاء بنطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ميني باص بناحية أبو سمران بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم، وتم التصريح لهم بالانصراف بعد تحسن حالتهم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.