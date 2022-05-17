إصابة شخص صدمته سيارة على الطريق «الصحراوي»

أصيب شخص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر صدمته بواسطة سيارة، أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق الإسكندرية الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق، صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة.

