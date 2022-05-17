إصابة شاب سقط من «الخامس» في بورسعيد

أمرت النيابة العامة في بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب سقط من الطابق الخامس بعقار بمنطقة الطاقة الشمسية في نطاق حي الزهور ببورسعيد.



و تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور بوصول إسلام مسعد خلف عبدالله 26 سنة، بادعاء سقوط من أعلى الدور الخامس بمنطقة الطاقة الشمسية فى نطاق حي الزهور.



وعلى الفور تم نقل المصاب من مكان الواقعة إلى مستشفى الزهور، وبدأت الأطقم الطبية في التعامل مع الحالة لإنقاذه نظرا لإصابته بكسور متفرقة بالجسم، وحالته العامة سيئة، وجارى عمل الفحوصات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.