حبس شخصين بهيروين وخرطوش فى القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش، بقصد الاتجار فيها بالقاهرة، وبإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول – عدد 2 ميزان حساس).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.