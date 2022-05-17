النيابة تحيل قاتل زميله بسبب المخدرات فى مدينة السلام للمحاكمة

قررت النيابة العامة، بإحالة متهم بقتل شخص في مدينة السلام بشرق القاهرة، بسبب الخلاف على تعاطي المواد المخدرة، إلى لمحكمة الجنايات المختصة.

يذكر أن نيابة السلام وجهت للمتهم تهمة قتل المجني عليه، بسبب رفضه لتعاطيه المواد المخدرة داخل العقار الذي يحرسه بمنطقة السلام، فقام المتهم بطعنه باستخدام "سلاح أبيض"، مما أدى لإصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام، يفيد بوفاة حارس عقار في العقد الثالث من العمر، إثر إصابته بجرح غائر في الرأس، وتم لتصريح بدفنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بأنه كان يدافع عن نفسه وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.