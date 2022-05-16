الإثنين 16 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لـ4 متهمين بقتل عامل فى المرج

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، 4 أشخاص في اتهامهم بقتل عامل لخلافات بينهم في المرج، بالسجن 3 سنوات.

تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين "أ. م "ربة منزل، و"إ. ى" صاحب ورشة، و"أ. م " سائق، و"م ج " فرد أمن بشركة غاز القاهرة، قتلوا عمدًا المجني عليه "أ. ا" مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى والمتهم الثاني وجهوا عدة ضربات بأسلحتهم البيضاء قاصدين من ذلك قتله حال وجود باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.

محكمة جنايات القاهرة ٤ أشخاص قتل عامل خلافات المرج السجن ٣ سنوات

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