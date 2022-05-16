السجن 3 سنوات لـ4 متهمين بقتل عامل فى المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، 4 أشخاص في اتهامهم بقتل عامل لخلافات بينهم في المرج، بالسجن 3 سنوات.

تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين "أ. م "ربة منزل، و"إ. ى" صاحب ورشة، و"أ. م " سائق، و"م ج " فرد أمن بشركة غاز القاهرة، قتلوا عمدًا المجني عليه "أ. ا" مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى والمتهم الثاني وجهوا عدة ضربات بأسلحتهم البيضاء قاصدين من ذلك قتله حال وجود باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.