الظهور الأول للطفلة المعجزة فيروز.. مغامرة أنور وجدى العظيمة

يوم ١ ديسمبر ١٩٥٠ ظهر أول بوستر لأول فيلم بطلته المطلقة طفلة عمرها ٦ سنوات، ونشر تحديدًا فى مجلة «الكواكب» بنفس التاريخ السابق ذكره.

البوستر يتصدره اسم أنور وجدى الذى يعلن عن أنه «يقدم أعظم فيلم أخرجه حتى اليوم.. تمثل الدور الأول لأول مرة طفلة صغيرة عمرها ٦ سنوات تأتى بالمعجزات التى لا تصدق على الرغم من أنها حقيقة واقعة».. وما سبق بالنص من إعلان فيلم ياسمين.

ليعلن من هذه اللحظة أنور وجدى عن ميلاد ما عرفت بعد ذلك بالطفلة المعجزة فيروز، وهى أشهر طفلة فى تاريخ السينما المصرية.

اسمها الحقيقى «بيروز آرتين كالفيان»، ولدت فى القاهرة يوم ١٥ مارس عام ١٩٤٣، لأسرة من أصل أرمينى، ولها شقيقة صغرى هى الفنانة الكبيرة نيللى، كما تربطها صلة قرابة بالفنانة الكبيرة لبلبة.

اكتشفها صديق والدها، الفنان الكوميدى الراحل إلياس مؤدب، وذلك حينما لاحظ حركاتها الاستعراضية، أثناء عزفه على الكمان فى منزل والدها.. ومن إلياس شاهدها أنور وجدى الذى تحمس لها تمامًا وكان مغامرًا فأقنع عبدالوهاب أن يشاركه فى إنتاج فيلم من بطولة فيروز، لكن عبدالوهاب خاف وتراجع فى آخر لحظة عندما شعر بأن كونها طفلة فهى مغامرة إنتاجية كبيرة محفوفة بالمخاطر.. وكان من الممكن أن يتراجع أنور هو الآخر وتنتهى تجربة فيروز قبل أن تبدأ.. لكنه قرر أن يتحمل إنتاج الفيلم وحده ضاربًا بالمنطق عرض الحائط.

وظهر فيلم ياسمين وكسب أنور وجدى المنتج المغامر الرهان، ونجح الفيلم نجاحًا ساحقًا، وكان فاتحة لانطلاق ضخم للطفلة المعجزة فيروز؛ ليصل رصيدها الفنى إلى ١٠ أعمال وهى: «ياسمين»، «فيروز هانم»، «صورة الزفاف»، «دهب»، «الحرمان»، «عصافير الجنة»، «إسماعيل ياسين للبيع»، «إسماعيل ياسين طرزان»، «أيامى السعيدة»، «بفكر فى اللى ناسينى».

لكن الغريب أن فيروز اعتزلت الحياة الفنية وقررت أن تتوارى عن الأضواء بعد فيلم ياسمين بتسع سنوات، وتحديدًا سنة ١٩٥٩ وتزوجت الفنان الراحل بدرالدين جمجوم. وظلت بعيدة تمامًا عن كل العدسات، حتى توفيت فى ٣٠ يناير عام ٢٠١٦ حاملة على أكتافها ٧٢ عامًا.