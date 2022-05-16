انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع داخل شقة بشارع السودان

انتهت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من أعمال التبريد لحريق اندلع داخل شقة بشارع السودان، لمنع تجدده مرة أخرى.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع داخل شقة بشارع السودان، إذ تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بشارع السودان.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومة بـسيارتى إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع خضر مبروك من شارع السودان.