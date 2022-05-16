بصورة مع شيرين رضا.. الفيشاوي:«هنا سأسكت كثيرًا»

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة مع الفنانة شيرين رضا، عبر صحفته الرسمية على موقع تبادل الصور "إنستجرام" متغزلًا فيها على طريقة مشهدها بمسلسل "الكبير أوي 6"، الذي ظهرت فيه ضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية في الحلقات الأخيرة.

ونشر الفيشاوي صورة له مع شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة وعلق عليها: "هنا سأسكت كثيرًا"، وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة شيرين رضا مع الصورة التي نشرت، معبرين عن إعجابهم الشديد بها.

فيلم قمر 14

وجمع فيلم قمر 14 أحمد الفيشاوي وشيرين رضا، وضم العديد من النجوم، أبرزهم خالد النبوي، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، ياسمين رئيس، غادة عادل، خالد أنور، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم كان من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

كان العرض الأول للفيلم في مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الخامسة، ونال العمل إعجاب الجمهور، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي يسرد عدة علاقات عاطفية بين طبقات مختلفة من الناس.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

ينتظر الفيشاوي عرض فيلم "عمهم" للفنان محمد إمام والذي يعرض في موسم عيد الأضحى 2022، والعمل من بطولة محمد إمام، محمود حميدة، محمد سلام، هنا الزاهد، سيد رجب، ميرنا نورالدين، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

ومن ناحية أخرى، شاركت شيرين رضا في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل شغل في العالي، من بطولة فيفي عبده، مروان يونس، أمينة مغربي، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.