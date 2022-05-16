روبى تتصدر التريند بـ«رقصة جديدة»

حلت الفنانة روبي ضمن قوائم الأكثر رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لها وهي ترقص وتغني بإحدى الحفلات.

وظهرت روبي في إطلالة مبهجة تناسب أجواء الربيع والصيف، بعد أن ارتدت فستاناً ملوناً مطبوعة عليه رسومات أزهار بألوان البنفسجي والوردي والأبيض.

وتفاعل مع الفنانة روبي عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا. وعلّق أحدهم: "هنا سأسكت قليلاً" مبدياً إعجابه بالفيديو.

تحيى النجمة روبى، حفلاً غنائيًا في تونس، يوم 28 مايو الشهر الجارى، ومن المقرر أن تقدم روبى باقة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وشوقت روبى متابعيها للحفل، قائلة: "مستنياكوا يوم 28 مايو لأول مرة فى تونس".