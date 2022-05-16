«الدستور» ينشر قائمة أفلام عيد الأضحى 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير قائمة أفلام عيد الأضحى 2022، حيث يبحث الكثير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال المختلفة، وذلك عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، عن الأفلام التي ستعرض ضمن دور العرض السينمائي في العيد.

ويرصد "الدستور" قائمة بأبرز الأفلام في سياق السطور التالية..

قائمة أفلام عيد الأضحى 2022

شهد موسم عيد الفطر الماضي منافسة قوية بين أحمد السقا بفيلم «العنكبوت» وأحمد حلمي بفيلم «واحد تاني»، وعلي ربيع بفيلم «زومبي»، وحصد إيرادات كبيرة بشباك التذاكر، وتصدر الفنان أحمد حلمي بفيلمه الجديدة بينما تذيل القائمة الفنان علي ربيع بفيلمه الكوميدي الأخير.

فيلم عمهم بطولة محمد إمام

كان ينوي صناع «عمهم» لطرح الفيلم ضمن أفلام موسم عيد الفطر الماضي، ولكن تأجل عرضه ليكون خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث انشغل مخرج العمل حسين المنباوي عن مونتاج مشاهد العمل بسبب ارتباطه بمسلسل «جزيرة غمام» الذي عرض رمضان الماضي.

وصور المخرج حسين المنباوي عددًا كبيرًا من مشاهد الفيلم خارج مصر في فرنسا، كما استعان وقت التصوير بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم وتنفيذ مشاهد الأكشن، كما شهد الفيلم تصوير عدد من المشاهد الحية وسط الجمهور في الشوارع والميادين العامة، ومنها منطقة إمبابة ومنطقة شبرامنت، وعدد من المناطق المتفرقة في القاهرة.

«عمهم» من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، وكل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر.

فيلم بحبك بطولة تامر حسني

أعلن تامر حسني عن موعد عرض الفيلم، وذلك خلال موسم عيد الأضحى المبارك المقبل، وفضل طرح البرومو الرسمي للعمل خلال الأيام الماضية كنوع من الترويج والتشويق للفيلم.

فيلم “بحبك” من تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصوير الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

فيلم “كيرة والجن” بطولة كريم عبد العزيز و أحمد عز

صور المخرج مروان حامد أحداث فيلم "كيرة والجن" بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية وعدد من المشاهد الداخلية والتى تم تصويرها داخل مجموعة من الاستوديوهات، والعمل من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

ويظهر النجم كريم عبدالعزيز فى دور طبيب بشرى خلال أحداث الفيلم المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، أحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة عن مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

تناولنا فى هذا التقرير أبرز أفلام عيد الأضحى 2022 المنتظرة، وهي: