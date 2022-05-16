الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لعامل بتهمة قتل طفل وإلقاء جثته فى المقابر بقنا

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، عاملا بالإعدام شنقاً فى اتهامه بقتل طفل، وإلقاء جثته فى مقابر منطقة المعنا.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة طفل مجهول الهوية داخل مدافن منطقة المعنا، التابعة لمركز قنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات أنها لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات مبلغ باختفائه، وأن خلافات على الميراث وراء ارتكاب الجريمة.

وعقب انتهاء التحقيقات أحيلت القضية لمحكمة جنايات قنا التي قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل الطفل، وإلقاء جثته فى المقابر.

محكمة جنايات قنا عامل لإعدام شنقا قتل طفل جثتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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