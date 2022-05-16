الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لـ عرائس الصيف.. تعرفِ على أحدث موضة فساتين زفاف المحجبات 2022

فساتين زفاف المحجبات
فساتين زفاف المحجبات 2022
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تحتار العروس في اختيار فستان الزفاف المناسب لها في ليلة العمر، ويأتي اختيارها بعد عناء في البحث عن ما يناسبها وهناك أسس لابد من إتباعها في اختيار الفستان المناسب يأتي على رأسها، أن يكون مناسب لشكل الجسم ولون البشرة ولا بد من عمل بروفة للفستان قبل يوم الفرح أكثر من مرة للتأكد أنه مناسب من كافة الأمور.

من جانبها، قالت مصممة الأزياء ريهام علام تشعر الفتيات المحجبات بالحيرة حين اختيار الفستان المناسب لها، فهي تُفضل أن تكون إطلالتها غير تقليدية متخذة في هذا اليوم على وجه الخصوص، وفي فصل الصيف تكثر الأفراح لذا تجد كافة المحلات تظهر جميع الموديلات الجديدة لديها لكثرة احتفالات الزفاف لهذا الشهر.

وأضافت ريهام أن فساتين الزفاف الخاصة بالمحجبات تستعين أغلبها بأقمشة الدانتيل لتغطية الذراعين والرقبة، بدلاً من الاستعانة بأقمشة الكريب التقليدية في تصميم أكمام للفستان، كما أن الفساتين بأكمام منتفخة امتدت لتشمل فساتين زفاف المحجبات، فقد تم الجمع بين الأساليب القديمة والحديثة في مظهر واحد، وتم الجمع بين الأكمام المنفوخة وفستان عادي أو مطرز ببساطة لكي تناسب المحجبات وهو نمط كلاسيكي مستوحى من الثمانينيات.

وتابعت “يوجد العديد من الموديلات الجديدة لفساتين الزفاف التي تُناسب المحجبات لعام 2022، ومنها الفساتين الضيقة من الخصر أو المصممة من الجيبر أو الدانتيل بالكامل، والمرصعة بالفصوص اللامعة، والأكمام الواسعة أو المنفوشة”.

ومن أفضل صيحات فساتين الزفاف لربيع وصيف 2022 التي ستعمل بشكل جيد مع الحجاب هي الفساتين ذات التنورة الزائدة "اوفر سكيرت"، فهو بسيط ومتعدد الاستخدامات لأنه يتيح لك تبديل مظهر زفافك من أسلوب الحفل الأنيق والفخم إلى أسلوب أبسط وأكثر راحة، حتى تتمكنين من الرقص طوال الليل، ولا تتعطلي منه.

العروس في اختيار فستان الزفاف اختيار فستان الزفاف المناسب لها مناسب لشكل الجسم الجمع بين الأكمام المنفوخة وفستان لفساتين الزفاف الموديلات الجديدة لفساتين الزفاف

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