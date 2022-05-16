الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

موعد صيام الرسل 2022.. مواعيد الصوم واحتفالات الأقباط

الكنيسة
الكنيسة
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يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن موعد صيام الرسل 2022، والذي صومًا أساسيا في الدين المسيحي، ويأتي بعد عيد العنصرة، وتتراوح مدته ما بين 8 إلى 42 يومًا وذلك بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة، وقد لا يحدث على الإطلاق أي تغيير في مدته خلال بعض السنوات.

موعد صيام الرسل 2022

وتستعرض "الدستور" لقراءها خلال ذلك التقرير موعد صيام الرسل 2022، وكذلك مواعيد واحتفالات الأقباط.

يبدأ صيام الرسل 2022 خلال شهر يونيو المقبل وتحديدًا في يوم الإثنين 13 يونيو 2022 يوافق 6 بؤونة 1738، وينتهي يوم الإثنين 11 يوليو 2022.

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أبرز المعلومات عن صيام الرسل 2022

  1. يبدأ الأقباط صيام الرسل 2022 في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة.
  2. تتراوح مدة الصيام من 8 إلى 42 يومًا ويمكن أن يصل الصوم إلى 29 يوماً.
  3. ينقطع الأقباط خلاله عن تناول اللحوم الحمراء و‌الدواجن ومنتجات اللحوم والبيض و‌منتجات الألبان، ويُسمح بالأسماك والزيت في جميع الأيام عدا يومي الأربعاء والجمعة.
  4. جاء اختيار الآباء الرسل من قبل السيد المسيح نفسه فهو الذي اختارهم بنفسه.
  5. في الكنيسة المارونية، تم تقصير مدة الصوم مع مرور القرون.

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الأعياد القبطية المتبقية خلال 2022

شهر يونيو
دخول السيد المسيح مصر: الأربعاء 1 يونيو 2022 يوافق 24 بشنس 1738 .
عيد الصعود: الخميس 2 يونيو 2022 يوافق 25 بشنس 1738 .
عيد العنصرة: الأحد 12 يونيو 2022 يوافق 5 بؤونة 1738 .
أول صوم الرسل: الإثنين 13 يونيو 2022 يوافق 6 بؤونة 1738 .

شهر يوليو
عيد القديسين بطرس وبولس: الثلاثاء 12 يوليو  2022 يوافق 5 أبيب 1738 .

شهر أغسطس
أول صوم السيدة العذراء: الأحد 7 أغسطس 2022 يوافق 1 مسرى 1738 .
عيد التجلي :  الجمعة 19 أغسطس 2022 يوافق 13 مسرى 1738 .
صعود جسد السيدة العذراء: الإثنين 22 أغسطس 2022 يوافق 16 مسرى 1738 .

شهر سبتمبر
النيروز – رأس السنة القبطية :  الأحد 11 سبتمبر 2022 يوافق 1 توت 1739 .
تذكار ظهور الصليب المقدس: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 يوافق 17 توت 1739 .

شهر نوفمبر
بدء الصوم الميلادي:  الجمعة 25 نوفمبر 2022 يوافق 16 هاتور 1739 .

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