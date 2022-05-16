الاستعلام عن صحة طالب صدمه «توك توك» بالدقهلية

أمرت النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الاثنين، الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب أصيب في تصادم «توك توك» في مركز منية النصر.



كان تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، بلاغا من مدير البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مقدم فتحي محمد هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من إدارة المستشفيات، بوصول المصاب ساجد عبد الهادي محمد يونس 10 سنوات طالب بالصف الرابع الابتدائي، مقيم بندر منية النصر مصابا بكدمة بالرأس وخدوش بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، تم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة للعرض علي أخصائي المخ والأعصاب.

وبسؤال والدته 34 سنة ربة منزل مقيمة منية النصر، قررت بأن نجلها اصطدم به توكتوك أثناء لهوه أمام منزل والدها وان الحادث قضاء وقدر ولا تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبسؤال جده لوالدته أيد ما جاء بأقوال نجلته، على الفور تم ضبط التوكتوك وقائده المتسببان بالحادث وتم التحفظ عليهم بديوان مركز شرطة منية النصر.

وبسؤال قائد التوكتوك «أ. م»، 19 سنة، عامل، مقيم قرية ميت الخولي، اعترف بما حدث، أفاد أنه أثناء سيرة بالطريق بالتوكتوك تفاجأ بقيام الطفل المصاب اثناء لهوه بدراجته الهوائيه خرج مسرعا من إحدي الشوارع الجانبية مما أدى إلى اصطدامه بالتوكتوك دون قصد منه بسبب عدم قدرته على التحكم به.

كما أفاد بأن التوكتوك بدون لوحات معدنية وانه لا يحمل رخصه قياده شخصيه، تحرر محضر عن ذلك يحمل رقم 5442/2022 جنح منية النصر وجارِ العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.