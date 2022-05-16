الإثنين 16 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رسمياً.. افتتاح منطقة ألعاب "كيدز ستيشن" في جيت واي مول الرحاب

منطقة ألعاب كيدز
منطقة ألعاب كيدز ستيشن
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تم افتتاح منطقة ألعاب الأطفال " كيدز ستيشن " في جيت واي مول الرحاب ، وهو الفرع العاشر لـ " كيدز ستيشن " في مصر ، ويضم أكثر من 20 نشاط مختلف تناسب مختلف الأعمار، ويستقبل حفلات أعياد الميلاد ومختلف المناسبات الترفيهية.

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منطقة ألعاب كيدز ستيشن

وتحرص " كيدز ستيشن " على تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة من خلال أطقم عمل ذات تدريب عالي ومتخصصون في التعامل مع الأطفال، بالإضافة الى جودة الانشطة وتوفير عنصر الآمان داخل كافة الفروع. وتوفر " كيدز ستيشن " مجموعة متنوعة من الأنشطة التى تدعم تنمية مهارات الأطفال و تدريب عقولهم وتنمية ذكائهم، و أيضاً تسهم فى إمتاع وترفيه الأطفال ، مع عدم استخدام ألعاب اليكترونية أو ألعاب الفيديو جيم نظراً لأضرارها وتأثيرها السلبي على الأطفال.

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منطقة ألعاب كيدز ستيشن

ويعد "جيت واي مول" أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى ، ويقع في موقع استراتيجي في مدينة الرحاب، وسيكون وجهة تجارية جديدًة لكل من سكان الرحاب والمناطق المجاورة ، ومن المتوقع أن يوفر خدمات ترفيهية متكاملة، بالإضافة الى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة.

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منطقة ألعاب كيدز ستيشن

ويتكون المركز التجاري من 4 مباني تحيط بمناطق اللاند سكيب الواسعة ، ويضم حوالي 257 محل تجاري. ويضم جيت واي مول "ألفا ماركت" ، و أول مركز للبولينج في مدينة الرحاب ، وسنابون ، بالإضافة إلى أشهر وأكبر العلامات  التجارية لمختلف الأنشطة . كما يضم "جيت واي مول"  أيضاً مركزاً للعيادات الطبية والخدمات الطبية التي تشمل أسماء كبرى مثل "معامل ألفا" التى تتميز بتقديم خدمة طبية فائقة الجودة.

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منطقة ألعاب كيدز ستيشن

ويمكن لسكان الرحاب الوصول إلى "جيت واي مول" بسهولة ، وأيضاً يمكن الوصول للمول من خارج المدينة مباشرة من خلال محور محمد نجيب عبر بوابة 12 مدينة الرحاب 

منطقة ألعاب كيدز ستيشن
منطقة ألعاب كيدز ستيشن
منطقة ألعاب كيدز ستيشن
منطقة ألعاب كيدز ستيشن
منطقة ألعاب كيدز ستيشن
منطقة ألعاب كيدز ستيشن
منطقة ألعاب كيدز ستيشن
منطقة ألعاب كيدز ستيشن
منطقة ألعاب كيدز ستيشن
منطقة ألعاب كيدز ستيشن
الرحاب جيت واي مول طلعت مصطفى كيدز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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