التصريح بدفن طفل سقط من الطابق السابع بالإسكندرية

أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الأثنين، التصريح بدفن جثة طفل سقط من العقار محل سكنه بالطابق السابع، ما أدى إلى وفاته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة وأهليته.



وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم محرم بك، يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من أعلى العقار رقم 1 بشارع بيرم بمنطقة محرم بك.



على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو "م.ال.أ"، 13 سنة، مسجاة بأرضية الشارع إثر شرفة الشقة سكنه بالطابق السابع بالعقار المشار إليه.



وجاري وسماع أقوال أسرة المتوفي، لكشف ملابسات ومعرفة أسباب سقوط المتوفى وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، تم تحرير محضر بالواقعة و نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.