الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 21 متهما يتاجرون في المخدرات بالقليوبية

جريدة الدستور
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أمرت النيابة العامة فى بالقليوبية ، اليوم الإثنين، بحبس 21 متهما متورطين بالاتجار فى المواد المخدرة بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهم.
و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

أسفرت الحملة، بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهما، لعدد 9 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 4356 حكمل قضائيا متنوعا وتولت النيابة التحقيق.

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