الإعدام شنقا والمؤبد للمتهمين بقتل سائق في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، المتهم الأول فى واقعة قتل سائق وسرقة السيارة قيادته، بالإعدام شنقا والمؤبد للمتهم الثانى والمشدد 5 سنوات للمتهم الثالث، بنطاق دائرة مدينة العاشر من رمضان.



تعود أحداث القضية رقم 3577 لسنة 2021 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، لشهر يوليو عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوصول "أحمد .ع" 40 عاما سائق ومقيم مدينة العاشر من رمضان لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر من الجانب الأيمن أودى بحياته.

- الاستماع لأقوال الشهود



وبالاستماع أقوال الشاهد "ح.م" 36 عاما سائق مقيم العاشر من رمضان، أقر أثناء استقلاله السيارة المملوكة لزوجته قيادة المجنى عليه، أبصر شخصا حاملا بندقية آليه مستقلا دراجة بخارية وخلفه شخص ثانى أشهرا فى وجههما السلاح النارى لإجبارهما على التوقف والنزول من السيارة تاركين متعلقاتهما بها، ورفض المجنى عليه الابتعاد عن السيارة فقام المتهم الأول بإصابته بطلق نارى أودى بحياته، و استقل المتهم السيارة واستقل المتهم الثانى الدراجة البخارية ولاذا بالفرار.



وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، وبرئاسة العميد مصطفى عرفه، رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان.

وبإجراء التحريات اللازمة التى قام بها النقيب كريم عاطف، معاون مباحث القسم، بالتنسيق مع النقيب محمود الشاهد، معاون القسم، أمكن تحديد المتورطين فى الواقعة وتبين قيام شخصين بارتكاب الواقعة بهدف السرقة وتم ذلك من خلال التخطيط فيما بينهم لقطع الطريق على المواطنين فى المناطق الخالية، وفور رؤيتهما سيارة المجنى عليه قرروا ملاحقته، وقاموا بقتله وسرقة السيارة وإخفائها لدى المتهم الثالث، الذى كان على علم أنها من متحصلات السرقة.