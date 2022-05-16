الإثنين 16 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات للمتهم السادس فى قضية «بسنت ضحية الابتزاز»

بسنت خالد
بسنت خالد
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أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل بطنطا، اليوم الإثنين، الحكم بالسجن 5 سنوات على المتهم السادس بقضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي سليم، وعضوية المستشار أحمد مرسي، والمستشار طه الشرقاوي، والمستشار أحمد سرحان ممثل النيابة، وأمين سر عبد الصمد مرزوق، عماد ناصف حاجب الجلسة، وحضور رضا شاهين ودنيا فوزي ممثلي التضامن الاجتماعي.

كانت قد أصدرت محكمة الطفل بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم وأمانة سر سعد أبو رية، حكمها بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم السادس في قضية بسنت خالد ابنة قرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم سنتين عن التهمة الأولى بهتك العرض دون قوة وتهديد والتهمة الثانية الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بنقل صور بمكان خاص، وحبسه ثلاث سنوات عن التهمة الثالثة نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو دون رضاء المجني عليها، والرابعة الاعتداء علي المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع الأسري، والخامسة تعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات، حبس ثلاث سنوات ومحو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة أجهزة المحمول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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