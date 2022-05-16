الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

جنازة صلاح منتصر من مسجد عمر مكرم

جنازة صلاح منتصر
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
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جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
جنازة صلاح منتصر مسحد عمر مكرم
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280475441_5137030293040471_7336149407669904890_n
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رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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