غياب أسرة بسنت خالد عن جلسة استئناف الحكم للمتهم السادس بمحكمة الطفل بطنطا

شهدت محكمة مستأنف أحداث الطفل بمجمع محاكم مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، غياب أسرة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني عن جلسة استئناف الحكم ب 5 سنوات للمتهم السادس فى قضية الابتزاز الإلكتروني.

واستمعت دائرة جنح مستأنف الطفل برئاسة المستشار محمد علي سليم وعضوية المستشار أحمد مرسي الرئيس بالمحكمة ، المستشار طه الشرقاوي الرئيس بالمحكمة ، المستشار سامح هندي الرئيس بالمحكمة ، المستشار أحمد سرحان ممثل النيابة ، أمين سر عبد الصمد مرزوق ، عماد ناصف حاجب الجلسة ، وحضور رضا شاهين ودنيا فوزي ممثل التضامن الاجتماعي خبراء محكمة الأحداث، إلي مرافعة محامي المتهم .

وكانت أصدرت محكمة الطفل بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم وأمانه سر سعد أبو رية، حكمها بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم السادس في قضية بسنت خالد ابنة قرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم سنتين عن التهمه الأولي بهتك العرض بدون قوة وتهديد والتهمة الثانية برائة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بنقل صور بمكان خاص ، وحبسه ثلاث سنوات عن التهمه الثالثة نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو بدون رضاء المجني عليها ، والرابعة الاعتداء علي المبادي والقيم الاسرية بالمجتمع الاسري ، والخامسة تعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات ، حبس ثلاث سنوات ومحو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة أجهزة المحمول .