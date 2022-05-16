الإثنين 16 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة 11 مصابًا فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الإثنين، الاستعلام عن صحة 11 مصابًا فى حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص أمام عزبة العرب اتجاه مركز ببا، مما أسفر عن إصابة 11 راكباً كانوا بداخلها.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل عبد الرحمن سلامة عبد الحميد 18 سنة ومقيم بمركز ناصر، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعيد لملوم عبد الله 30 سنة، ومقيم بمركز ناصر مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وجروح بالجسم، وحسن على رمضان 36 سنة، ومقيم بمدينة بنى سويف، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وجروح بالجسم، ومنى محمد سرور 30 سنة ومقيمة بمدينة بنى سويف مصابة بسحجات بالجسم، وشيرين عبد العظيم تهامى 38 سنة، ومقيمة بمدينة بنى سويف مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وليلى سيد محمد 35 سنة، ومقيمة بمركز ببا مصابة لسحجات بالجسم.

كما نقلت سيارات الإسعاف سحر هاشم عبد العاطى 48 سنة، ومقيمة بمركز بسمسطا مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، وبدرية سيد عبد العظيم 33، سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة. وأطفالها الثلاثة وهم أحمد محمد ثروت 6 سنين، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات، وشقيقته "سجدة"4 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات، وشقيقتهم الثالثة "ريحانة"سنة و3 شهور مصابة بسحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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