بخلافات مالية.. حبس 3 مسجلين خطر خطفوا مواطنا في مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 مسجلين خطر، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بخطف واحتجاز أحد الأشخاص بمدينة نصر.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة دائرة القسم بتلقيها اتصالاً هاتفياً من زوجها "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الناحية أبلغها خلاله بأنه محتجز داخل مخزن ملحق لأحد "الكافيهات" كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وجميعهم عاملين بالكافيه المشار إليه ، وبسؤالهم نفوا علمهم بمضمون البلاغ ، وبالتفتيش عُثر على حقيبة بداخلها (مفتاح سيارة – بعض الأوراق – فيزا بنكية "خاصة بالمبلغة" – هاتف محمول).

باستكمال الفحص تبين صدور أصوات استغاثة من داخل مخزن ملحق للكافية وبفتح المخزن عُثر على المُبلغ بغيابه، وبسؤاله قرر أنه حضر للكافيه بناءاً على اتصال من مالكه "هارب" بقصد التوصل لإنهاء بعض الخلافات المالية بينهما إلا أنه فور وصوله فوجئ بقيامه والعاملين المذكورين بالتعدي عليه بالضرب "دون إصابات"واحتجازه داخل المخزن، واتهمهم مع الهارب بخطفه واحتجازه ، و تم بإرشادهم ضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.