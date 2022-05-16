الإثنين 16 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات مرورية متوسطة بالطريق الدائري اليوم الإثنين

كثافات مرورية
كثافات مرورية
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يشهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي، بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، كثافات مرورية متوسطة خاصة للقادم من الزراعي للمؤسسة وميدان الزراعة، وصولا لموقف أحمد حلمي، فيما يشهد الزراعي للمتجه إلى بنها وكفر شكر وطوخ، حالة من الانتظام المروري.

وتكثف إدارة مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، الوحدات بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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