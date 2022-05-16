«إعلام القاهرة» تكشف حقيقة الحفل التنكرى فى فعالية «الكوسبلاى»

أصدر منظمو فعالية “فن الكوسبلاي”، التي شهدتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأثارت جدلا، بيانًا للرد على ما تداوله البعض من منشورات هدفت إلى التهشير والبلبلة وكسب المتابعين.

وقال البيان إن الموضوع يتلخص في قيام مجموعة من طلبة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بإقامة حدث مختلف من نوعه عن "فن الكوسبلاي" تحت إشراف الدكتور أمجد عاصم الخبير التدريبي والمخرج، والدكتورة شيماء نبيل المدرس المساعد بالكلية، وذلك يوم الخميس الموافق 12 من مايو الجاري، وهو ما يعتبر أمرًا غير مألوف بالنسبة للجامعة وطلابها، حيث يعد الحدث الأول من نوعه عن هذا الفن الياباني، وقد حضره عدد من الضيوف الذين قدموا عروضًا متميزة لشخصيات الإنمي المشهورة.

وأكد البيانه أن هذا يأتي الحدث يأتي كتطبيق فعلى لدورة تدريبية عن تنظيم الفعاليات نظمتها الوكالة وحضرها 25 طالبًا، وكان هدف الدورة بعد تلقى الجانب النظرى أن يقوموا بالفعل بتنظيم حدث ووقع اختيار الطلاب على تنظيم حدث يعكس ظاهرة فن تجسيد شخصيات الإنمى اليابانية Japanese anime، وقد نقل الحدث جزءًا من الثقافة اليابانية، حيث ضم العديد من المسابقات والعروض الثقافية المتنوعة التي قدمتها مجموعة من أبرز وأفضل الفنانين المشهورين في فن الكوسبلاي أو تقمص الشخصيات الكرتونية وهم (بيكاتشان، نور حسن، زياد عماد "زي" ،سيلار سراج، جولي عطالله، احمد زكري)، بالإضافة إلى العديد من المشتركين الذين قاموا بعرض شخصياتهم المفضلة خلال الحدث، كما حضرت مندوب من المركز الياباني الذي أشاد بالتنظيم والفعاليات وعروض المؤدين.

وتابع البيان: "وقد بدأت الفعالية بإدانة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفية شيرين أبوعاقلة والوقوف لمدة دقيقة حدادًا عليها وعلى أرواح كل الشهداء، وشملت فقرات غنائية لأغاني سبيستون وأغاني الأنمي (الصور المتحركة اليابانية)، التي أثارت تفاعل وحماس الحاضرين طوال الحفل، بالإضافة لبطولة لعبة الكروت المعروفة في اليابان (يوجي)، وشارك في هذا الحدث أيضًا بعض المتاجر التي تبيع المنتجات اليابانية إلى جانب "الفود كورت"، في وجود الأطعمة اليابانية اللذيذة والمتنوعة كالنودلز، الدامبلينج وسويت آند ساور.

واستكمل البيان: "أقيم الحدث من الساعة الواحدة ظهراً واستمر حتى الخامسة مساءً وبدأ الحفل الختامي في تمام الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السابعة، وشمل الإعلان عن الفائزين بالمسابقات المقامة وهي مسابقات الغناء اليوجي ومسابقة أفضل كوسبلاير وتكريمهم، وألقت الأستاذة الدكتور داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة كلمة الكلية خلال الحفل الختامي أوضحت خلالها فخرها وإعجابها بالمجهود الذي قدمه المنظمون ومدى إعجابها بطاقتهم، ثم جاءت كلمة الكوسبلاير الشهير "سراج" الذي ألقى كلمة عن فن الكوسبلاي وبدايته وانتشاره في مصر وهو فن ياباني متميز للغاية وليس مثلما تردد على مواقع التواصل بأنه دعوة للانحلال".

وقال البيان: "نود الإشارة إلى أن جميع الطلاب والعارضين من الخارج المؤدين للشخصيات قد قاموا بتغيير ملابسهم وارتداء الشخصيات داخل الكلية ولمدة العرض التى كانت لا تستغرق أكثر من دقيقة للشخصية الواحدة، ثم تم تكريم كلية الإعلام في شخص الأستاذة الدكتور داليا وتكريم وكالة كلية الإعلام للدعاية والإعلان في شخص الدكتور محمد عتران، كما أعلن "سراج" عن الفائزين في مسابقات الحفل، وتم تكريم ٣ فائزين بجائزة أفضل كوسبلاير و2 آخرين في مراكز شرفية، وكذلك تم تكريم الرعاة والمصورين والمتطوعين، واختتم الحفل بتكريم الطلاب منظمي الفعالية والدكتور أمجد عاصم والدكتورة شيماء نبيل، وحضر الفاعلية ما يقرب من١٨٠٠ طالب و طالبة، وكانت ردود أفعالهم إيجابية، وأبدى الجميع إعجابهم بنتاج مجهود الشباب المنظمين للحفل ومدى احترافيتهم المبكرة بالنسبة لسنهم وحداثتهم في هذا المجال، كما أكد جميع الحضور استمتاعهم بالفعالية وتماطرت الأسئلة عن إمكانية إقامة فعالية أخرى مشابهة في اقرب وقت".

وأكد المنظمون للحدث أنه طوال اليوم، كان الأمن والطلاب المنظمون للحدث حريصين جداً على تنظيمه بالشكل الذى يتوافق وأعراف الجامعة، ولم يتقدم أى طالب من الحاضرين بأى شكوى بل إن الصور تفيد تفاعل الطلاب مع الشخصيات والحرص على تصويرها أو أخذ صور معها، وكانت كل ردود الفعل من الطلبة الحاضرين أو من الرعاة أو الكوسبلايرز أو أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا، كانت كلها بلا استثناء ردود فعل إيجابية جداً وأبدوا الإعجاب بالتنظيم وبالتعرف على ثقافات مختلفة كالثقافة اليابانية.