«إِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِى».. كيفية صلاة الخسوف

يشهد العالم اجمع اليوم الإثنين 16 مايو 2022 ظاهرة خسوف القمر ويبحث المسلمون من كافة أنحاء العالم على كيفية صلاة الخسوف ، وكذلك ميعاد خسوف القمر في مصر.

وطبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومى للبحوث الفلكية، يبدأ الخسوف أولاً بخسوف شبه ظلي (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة) ويكون عند الساعة الثالثة و32 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

كيفية صلاة الخسوف اليوم الإثنين 16/ 5/ 2022

تُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى

في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان

١- يُكبِّر المصلي ويقرأ دعاء الاستفتاح.

٢- ثم يقرأ الفاتحةَ وسورة طويلة.

٣- ثم يركع ركوعاً طويلاً.

٤- ثم يرفع من الركوع قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

٥- بعد الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة مرةً أخرى وسورة طويلة.

٦- ثم يركع ركوعاً طويلاً.

٧- ثم يرفع من ركوعه قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

٨- ويسجد سجوداً طويلاً.

٩- ثم يرفع من السجود.

١٠- ثم يسجد مرة أخرى سجوداً طويلاً.

١١- ثم يرفع للركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى.

١٢- ويجلس بعد السجدتين للتشهد.

١٣- ثم يسلِّم.

ما هو خسوف القمر ؟

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ما هو خسوف القمر، أن معنى خسوف القمر: هو ذهاب ضوئه أو بعضه ليلًا؛ لحيلولة ظل الأرض بين الشمس والقمر.

خسوف القمر في القرآن الكريم

وأكد المركز في منشور له على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن صلاة الخسوف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله ﷺ، فعَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رَضِي اللهُ عنْهُ قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ » [صحيح البخاري]

هل صلاة الخسوف القمر جماعة؟

وأوضح المركز أن صلاة الخسوف يصليها المصلون فرادى أو جماعة في البيوت أو غيرها.

وإن صلاها الناس جماعة ينادَى لها بقول المنادي: (الصلاة جامعة)، ولا يؤذَّن لها؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، وتصلى ركعتين، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته، ويحثهم على الاستغفار والرجوع إليه، والتوبة من الذنوب والمعاصي وفعل الخير، ويحذرهم من الغفلة عنه سبحانه وتعالى.

وصفة صلاة الخسوف كصفة صلاة الكسوف التي قالت عنها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» [صحيح البخاري]

وتُصلّى صلاة الخسوف وقت حدوث خسوف القمر إلى انتهائه؛ لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها.