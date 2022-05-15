تجديد حبس المتهم بنشل الهواتف المحمولة من المواطنين بالجمالية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بدائرة قسم الجمالية.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومرتكبى جرائم السرقة، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واتضح أن (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) ، وبحوزته ( 4 هواتف محمولة مجهولين المصدر).. وبمناقشته عن مصدر الهواتف إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " النشل " ، كما أقر بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة من أشخاص حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.