الإثنين 16 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية حول حريق شقة بالهرم

حريق شقة
حريق شقة
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى اندلع داخل شقة سكنية بالهرم؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تقرير الأدلة الجنائية بشأن فحص آثار الحريق.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع الزهور بدائرة قسم الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتم ندب المعمل الجنائي للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمُحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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