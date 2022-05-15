الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات: ماس كهربائى وراء حريق شقة السيدة زينب

حريق شقة
حريق شقة
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كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، أن معاينة حريق شب في شقة سكنية بدائرة القسم؛ أسفر عن عدم وجود شبهة جنائية، وأن السبب ماس كهربائي.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار مكون من 4 طوابق، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات بين السكان.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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