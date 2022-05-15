المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الهيروين فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين، وذلك قبل ترويجه على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام مسجل خطر بتخصيص نشاطه الإجرامي فى ترويج المخدرات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.