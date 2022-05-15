تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة الحشيش قبل ترويجها بحدائق القبة

قرر قاضى المعارضات بنيابة حدائق القبة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- آخر "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.