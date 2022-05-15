الأحد 15 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية فى السلام

تزوير
تزوير
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير المحررات الرسمية والبطاقات الرسمية في السلام.

كان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل أحد الأشخاص أوهمه بقدرته على استخراج شهادات صحية لاستخدامها في السفر للخارج، وأنه قام بدفع مبلغ مالى لذلك الشخص، ثم فوجئ عقب استلامه منه الشهادة الصحية أنها مزورة.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى الشخص المتهم وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات مزورة وأختام مقلدة.

بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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