بسبب المونوريل.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية بمدينة نصر
وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة خريطة مرورية بسيطة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك استكمالا للأعمال الإنشائية لمشروع "المونوريل" الأمر الذي يتطلب الآتي:-
- الغلق الكلى لشارع الخليفة الظافر بالوصلة من شارع أبو الفوارس وحتى شارع على أمين.
- يكون الاتجاه للقادم من شارع عبدالله العربى تجاه شارع على أمين، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
ـ الاتجاه القادم من شارع عبدالله العربى يسلك يمينا شارع أبو الفوارس فيساراً شارع البخارى وصولاً لشارع على أمين، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15/5/2022 ولمدة (10 أيام).
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.