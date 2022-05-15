الأحد 15 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التضخم السنوي في إسرائيل يرتفع لـ 4% لأول مرة منذ 2011

التضخم السنوي في
التضخم السنوي في إسرائيل
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واصل معدل التضخم السنوي لإسرائيل صعوده في  أبريل الماضي ، ليظل فوق نطاقه المستهدف من قبل الحكومة للشهر الرابع على التوالي، في خضم ارتفاع الأسعار العالمية.

وجاءت الزيادة السنوية البالغة 4% متماشية ومتوسط توقعات 12 خبيرًا اقتصاديًا، استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج للأنباء، كما جاء معدل التضخم الشهري وبلغ 8ر0% متفقا وتوقعات الخبراء، حسبما ذكرت بلومبرج اليوم
الأحد.

وتم تجاوز نطاق التضخم المستهدف للحكومة الإسرائيلية بين 1 و3%، في  يناير الماضي في خضم قفزة في الأسعار حول العالم.

واستجابة لذلك، رفع بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، متجاوزا معظم التوقعات، وبما يشير إلى بداية دورة نادرة من تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم الذي من المتوقع الآن أن
يصل إلى ذروته لاحقا وعند مستوى أعلى مما كان متوقعا من قبل.

وتساعد حتى الآن، مجموعة من العوامل من بينها معروض محلي ثابت من الغاز الطبيعي، في الإبقاء على أسعار المستهلكين الإسرائيليين دون الارتفاع بشكل أكبر.

إخراج إسرائيل أراضي إسرائيلية إسرائيل ​التضخم​

رئيس التحرير

وائل لطفي

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