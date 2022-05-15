تجديد حبس مسئول مخبز استولى على دقيق مدعم لبيعه في السوق السوداء

جدد قاضي المعارضات بنيابة عين شمس، اليوم الأحد، حبس مسئول مخبز بلدي، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%، والمُنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت مباحث التموين داخل المخبز المشار إليه على 850 كيلوجرام دقيق بلدى مدعم، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.