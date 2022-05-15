الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة الهيروين فى عين شمس 15 يومًا

الهيروين
الهيروين
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جدد قاضى المعارضات بنيابة عين شمس حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة"، وذلك أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته "فرد خرطوش- عدد من الطلقات من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس- ميزان حساس- مبلغ مالى - 2 هاتف محمول".

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وعدد 2 هاتف، لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

قاضي المعارضات عين شمس حبس أسلحة نارية وذخائر

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