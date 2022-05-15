الأحد 15 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مسرح

الصخرة.. تحويل «مقالب القمامة» فى «دير العذراء» إلى ساحات فنية

تحويل «مقالب القمامة»
تحويل «مقالب القمامة» فى «دير العذراء» إلى ساحات فنية
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المشروع الثالث هو «مكتبة الصخرة»، الذى يدمج الفنون المختلفة لمعالجة قضايا مجتمعية، وبدأه شنودة عادل فى قرية «دير العذراء» التابعة لـ«جبل الطير» فى المنيا، عام ٢٠١٦، وهو مشارك فى مبادرة «قرية متعلمة» التابعة لهيئة إنقاذ الطفولة.

وتضمن المشروع تحويل مقالب القمامة إلى مساحات فنية، بمشاركة أطفال القرية فى التنظيف والتشجير، ويقدم مساحة لهؤلاء الأطفال من أجل القراءة والحكى والرسم والتلوين، بجانب المسرح.

وقال «شنودة»: «فى بداية المشروع تعرضنا إلى مضايقات وسخرية مما نفعله، لكن مع مرور الوقت أدرك أهل القرية أهمية المشروع»، مضيفًا: «رغم أن المسرح الكنسى هو الشائع فى القرية، وسط تقديمه فى الأعياد داخل الكنيسة، قررنا أن نقدم مسرحًا مختلفًا».

وأوضح أن هذا المسرح يناقش قضايا اجتماعية مهمة، مثل مواجهة التحرش والتمييز والعنصرية، والدعوة إلى المساواة والتعايش وقبول الآخر، وطرق التعامل بين الجنسين، علاوة على مسرح عرائس للأطفال وعروض مسرحية أخرى يقدمها فريق المكتبة.

وأضاف: «أحيانًا نعمل على نصوص جاهزة، لكنها ملائمة للقضايا التى نعمل عليها، وأحيانًا أخرى نعمل على تنظيم ورش لكتابة نصوص مسرحية يقدمها الفريق مع الأطفال، لكن المشكلة التى نواجهها هى عدم وجود تدريب مسرحى احترافى ومنهجى، فالفريق يقوم على المجهودات الذاتية واستشارة الأصدقاء فى مجال المسرح».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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