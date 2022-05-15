تأجيل محاكمة 13 متهمًا بتهريب المهاجرين عبر الحدود الليبية لـ 14 يونيو

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الأحد، جلسة محاكمة 13 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية لجلسة 14 يونيو.

وجاء في أوراق القضية أنه في غضون 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين، بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى إيطاليا.

وأبحروا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.