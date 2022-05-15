الأحد 15 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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اقتصاد

«مدينتى هاف ماراثون» يواصل النجاح فى دورته الثانية بمشاركة 1400 متسابق

جريدة الدستور
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حققت النسخة الثانية لـ"مدينتي هاف ماراثون" نجاحاً مميزاً وشهدت مشاركة كبيرة من المتسابقين الذين بلغ عددهم نحو 1400 متسابق مصري ومن جنسيات مختلفة، وحصد "الهاف ماراثون" إعجاب وإشادة المشاركين فى دورته الثانية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي فى شوارع مدينتى -أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى- بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال أيمن حقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تراى فاكتوري" المنظمة لـ"مدينتى هاف ماراثون"، إن الحدث يأتي متوافقاً لأعلى المعايير والاشتراطات الدولية، مضيفًا "استطعنا بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفي فى تطبيق معايير احترافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتسابقين، وتم إغلاق الشوارع الرئيسية المستخدمة في السباق"، معربًا عن أمنياته في إدراج "ماراثون مدينتي" بقائمة سباقات الجري العالمية مستقبلًا؛ نظراً لما تملكه مدينتي من بنية تحتية مميزة.

وبدوره أكد سيف الدين فوزى مدير العمليات فى "تراى فاكتورى"، إنه تمت الاستعانة بأحدث الأجهزة المستخدمة فى سباقات الجرى، والتى تم استيرادها من هولندا خصيصاً للتحكيم في السباق، كما تم الالتزام بخطط غلق الشوارع، مع توفير كافة الخدمات الأمنية والإسعافات الصحية والطوارئ فى نقاط رئيسية علي طول مسار السباق، وأشار إلي تصميم الميداليات والخامات المستخدمة فى تصنيعها التي جاء علي أعلى مستوى، مؤكدا أن مدينتى هاف ماراثون يضاهي مسابقات الجرى العالمية على كافة المستويات.

وأبدى عدد من المتسابقين سعادتهم بالاشتراك فى الماراثون، ومتعة ممارسة الجرى وسط الطبيعة الخضراء والبحيرات والمناظر الخلابة التي تتميز بها "مدينتي".

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق الجمعة الماضية شارة انطلاق النسخة الثانية من "مدينتي هاف ماراثون"، والذي جري تنظيمه بالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" وشركة "تراي فاكتوري"، وتضمن أربعة أنواع من مسابقات الجري، الأول لمسابقة الـ 5 كم، والثاني 10 كم، والثالث 21 كم، فضلا عن سابق الـ 3 كم، والذي تم استحداثه في هذه النسخة بهدف تشجيع مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار على المشاركة والاستمتاع بممارسة الرياضة.

طلعت مصطفى مدينتي هاف ماراثون أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة تراي فاكتوري

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