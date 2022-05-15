الخميس المقبل.. انطلاق الدورة الأولى لـ"منتدى أعمال القاهرة" فى نادى مدينتى برعاية طلعت مصطفى

انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية وحرصا من مجموعة طلعت مصطفى على تأهيل الشباب من سكان مشروعاتها المختلفة لسوق العمل ومساعدتهم في إيجاد فرص تشغيل مناسبة، وجهت مجموعة طلعت مصطفى دعوة لشباب مدينتي والرحاب وأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، للمشاركة في النسخة الأولى من فعاليات "منتدى أعمال القاهرة " الذي يعقد يوم الخميس المقبل الموافق 19 مايو بنادي مدينتي.

ويهدف منتدى الأعمال إلى توفير فرص عمل للشباب بالشركات المشاركة في المنتدى، وتوفير فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات في مجموعة طلعت مصطفى خلال إجازة الصيف، كما يهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار بين الشركات المشاركة في المنتدى، وتلقي الإستشارات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويحاضر في المنتدى نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات التدريب والعلاقات التجارية وتطوير رواد الأعمال، وهم الأستاذ/ مدحت ياسين، استشاري استراتيجي في ريادة الأعمال ومؤسس Cairo Business Community ، والأستاذ / مصطفى عبدربه، مدير عام إدارة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى، والأستاذة / ماريز سامي، خبير التواصل الرقمي، والأستاذ / عمرو حسين، رائد الأعمال المقيم بشركة رايز أب.