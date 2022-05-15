إدراج 4 متهمين في قضية «التخابر مع داعش» على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إدراج المتهمين “معتز توفيق مروان” و"عمرو يحيي" و"مهدي صالح" و"خضر دوجييف" والكيان الذي يتبعونه "داعش" على قوائم الإرهاب.

جاء ذلك عقب الحكم على المتهمين بالسجن المؤبد على ذمة القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".

وتضم القضية كلا من: معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف د، "أجنبي الجنسية"، وخضر د، "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون، "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي، "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد، "مصري الجنسية".

وقام المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية واتهمتهم النيابة العامة بأنه في خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، قام المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان “محمد الرحال” و"يحيى الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية.