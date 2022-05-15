الأحد 15 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إدراج 4 متهمين في قضية «التخابر مع داعش» على قوائم الإرهاب

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
ads

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إدراج المتهمين “معتز توفيق مروان” و"عمرو يحيي" و"مهدي صالح" و"خضر دوجييف" والكيان الذي يتبعونه "داعش" على قوائم الإرهاب.

جاء ذلك عقب الحكم على المتهمين بالسجن المؤبد على ذمة القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".

وتضم القضية كلا من: معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف د، "أجنبي الجنسية"، وخضر د، "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون، "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي، "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد، "مصري الجنسية".

وقام المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية واتهمتهم النيابة العامة بأنه في خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، قام المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان “محمد الرحال” و"يحيى الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية.

ابراهيم الاولى تمويل صالح متهم بكر إعلامي ميناء الله حكم محمد متهمين نفي منع النيابة ازمة مصري خالد قيادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

الأكثر قراءة

دعم مصر.. رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022

بالرقم القومى.. تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة و تسجيل رقم المحمول

على موقع دعم مصر.. طريقة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

البوابة الرقمية للتموين.. إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

إنه التدين الاجتماعى والشعبوى

علي سعدة

رصاصات الغدر

د. منى حلمى

داخل كل بيت مغلق هناك «صيّاد» وهناك «فريسة»

لواء.حمدى البطران

أعراض تكفيرية

هبة مدين

كن إنسانًا.. "جدعنة" العرب مع العالقين فى الحرب الروسية الأوكرانية

د.أحمد الخميسى

بأى رصاصة تطالب إسرائيل؟

ماجد حبته

الرئيس الثالث لدولة الإمارات

بسنت حسن

ماذا بينك وبين الله يا شيرين؟

صور

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

بشاير الصيف

الكشري.. الإقبال تاريخي بعد رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين: 100 ألف شهيد مُنذ النكبة عام 1948

ورطة تل أبيب.. ما تداعيات مقتل "شيرين أبوعاقلة" على إسرائيل؟

في الذكرى الـ74 للنكبة.. الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين