ضبط طالب يؤدى الامتحان بدلًا من صديقه فى مدرسة بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طالب يؤدي امتحانا بديلا لصديقه بإحدى المدارس في العجوزة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من مسئولي المراقبة على الامتحانات بإحدى المدارس في العجوزة، باكتشافهم أداء طالب ثانوي الامتحان بديلا لصديقه بالمرحلة الإعدادية.

بمواجهة الطالب المضبوط، اعترف بارتكاب الواقعة، لمساعدة صديقه على النجاح، فتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.